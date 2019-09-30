Eşmene tutuksuz yargılanacak!

(Kamalı Haber) – Erdemli’de ağıllar bölgesinde bulunan bir çiftlik önünde aralarında önceden arazi meselesi yüzünden husumet bulunan zanlı Halit Eşmene müşteki Serdar Oy’u av tüfeği ile tehdit ettiği gerekçesiyle dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper huzurda bulunan zanlı Halit Eşmene’nin 28 Eylül tarihinde Serdar Oy’u Erdemli'de, Ağıllar bölgesinde bulunan Tavuk Ağılı önünde, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunması üzerine yaklaşık 30 metreden tasarrufunda "Kaymakamlıktan izinsiz olarak taşıdığı" The English marka 149515 seri numaralı çifte kırma av tüfeğini göstererek tehdit ettiğini söyledi. Polisin olayın yerine gelmesi üzerine polislere hitaben "Gerekirse Kullanacaktım" dedikten sonra zanlı Halit Eşmene’nin suçüstü tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polisin zanlıyı tutuklamasının ardından kullanımındaki araçta konu tüfek ve 1 adet fişek bulunarak emare yapıldığını ayrıca ikametgâhında yapılan aramada 1 adet daha av tüfeği bulunduğunu ve emare zapt edildiğini söyledi. Polis memuru Mehmet Kanteper, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, 2 haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.