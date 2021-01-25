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Esnaf eriyor... Akşamcı şimdilik kapandı

Akşamcı Meyhanesi coronadan dolayı bir süreliğine meyhanenin kapandığını duyurdu, paket servis için çalışma başlattı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 12:30
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Esnaf eriyor... Akşamcı şimdilik kapandı

Akşamcı Meyhanesi coronadan dolayı bir süreliğine meyhanenin kapandığını duyurdu, paket servis için çalışma başlattı.

Mekanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

“Bakanlar Kurulumuzun ve Sağlık Üst Kurulumuzun bir türlü alamadığı karaları göz önünde bulundurarak siz değerli müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ailemizin sağlığının hiçbir şeyden önemli olmadığını, hiçbir maddi zararı düşünmeksizin meyhanemizi bir müddet kapatma kararı almış bulunuyoruz... Paket servisimiz için çalışmalarımızı başlattık, en kısa sürede Akşamcı Meyhanesi paket servisi ile hizmetinizde olacağız.

Daha sağlıklı günlerde buluşmak üzere.”

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