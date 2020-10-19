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Ev gezdiği sırada hayatını kaybetti

Girne’de 68 yaşındaki Erol Tanaydın, dün öyle saatlerinde satın almayı düşündüğü bir evi gezdiği sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

19 Ekim 2020 Pazartesi 09:42
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Ev gezdiği sırada hayatını kaybetti

Girne’de 68 yaşındaki Erol Tanaydın, dün öyle saatlerinde satın almayı düşündüğü bir evi gezdiği sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Tanaydın’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.

Polis konu ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:
18.10.2020 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Girne’de Mehmet Kambur Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahı satın almak için görmeye giden Alsancak’ta sakin Erol TANAYDIN (E-68), bahse konu ikametgah içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu yaşamın yitirmiştir. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır.  Soruşturma devam etmektedir.

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