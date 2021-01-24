Evde patlayan piknik tüpü yangına neden oldu!

Girne’de dün saat 08:15 sıralarında aşırı ısınma sonucu evin yatak odasında patlayan piknik tüpü yangına neden oldu.

Yangınla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

“23.01.2021 tarihinde, saat 08:15 sıralarında, Girne’de, Ahmet ALDAĞ ve Mithat DÜNER kalmakta oldukları ikametgahın yatak odası içerisinde, faal durumdaki elektrikli sobanın üzerinde bulunan piknik tüpünün aşırı ısınmasından dolayı patlama neticesinde meydana gelen yangın sonucu yatak odası içerinde bulunan eşyalar ve dolaplar yanarak, patlamadan dolayı ise pencere camları kırılarak hasar meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.”