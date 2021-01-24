Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha...
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına...
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Flaş Haber
13'ü yerel 15 pozitif vaka
Kapat

Evde patlayan piknik tüpü yangına neden oldu!

Girne’de dün saat 08:15 sıralarında aşırı ısınma sonucu evin yatak odasında patlayan piknik tüpü yangına neden oldu.

24 Ocak 2021 Pazar 10:48
804 Okunma
Evde patlayan piknik tüpü yangına neden oldu!

Girne’de dün saat 08:15 sıralarında aşırı ısınma sonucu evin yatak odasında patlayan piknik tüpü yangına neden oldu.

Yangınla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

“23.01.2021 tarihinde, saat 08:15 sıralarında, Girne’de, Ahmet ALDAĞ ve Mithat DÜNER kalmakta oldukları ikametgahın yatak odası içerisinde, faal durumdaki elektrikli sobanın üzerinde bulunan piknik tüpünün aşırı ısınmasından dolayı patlama neticesinde meydana gelen yangın sonucu yatak odası içerinde bulunan eşyalar ve dolaplar yanarak, patlamadan dolayı ise pencere camları kırılarak hasar meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esentepe'de 1 pozitif vaka!
Esentepe'de 1 pozitif vaka!
Covid-19 KKTC’de bir can daha aldı!
Covid-19 KKTC’de bir can daha aldı!
Akçay’a ateş düştü
Akçay’a ateş düştü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim