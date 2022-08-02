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Evinde baskın yedi!

Dilekkaya köyünde yapılan aramada bulunan uyuşturucu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S.Y.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Ağustos 2022 Salı 11:00
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Evinde baskın yedi!
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(Kamalı Haber)

Dilekkaya köyünde yapılan aramada bulunan uyuşturucu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S.Y.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı.

Polis, 29 Temmuz 2022 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından alınan mahkeme emriyle zanlının Dilekkkaya’daki ikametgâhında yapılan aramada 16.40- 18.50 sularında yapılan aramada 2 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile üzerinde kokain kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazinin emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi aranan bir şahıstan 2 bin 500 TL’ye aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, aranan bir şahıs olduğunu, alınması gereken ifadeler soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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