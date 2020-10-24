Evinde baskın yedi

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

23.10.2020 tarihinde, Lapta’da A.K. (E-41)’nin kalmakta olduğu ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 9,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık yarım gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunmuştur. Bahse konu şahsın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.