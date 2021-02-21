Evkaf 450’inci yılında bencillik ve israfa karşı mücadele başlattı

Evkaf yönetimi ve İyilik Gönüllüleri ile yapılan çalışmalarda, Kıbrıs Türk toplumunun önündeki en önemli sorunlar olarak bireylerin bencilleşmesi ve israfın artması olarak tespit edildi. 2021 yılında bu iki konuyla mücadelenin artırılması gerektiği vurgulandı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada: “Nenelerimizin ve dedelerimizin vakıfları kurarken amacı topluma hizmetti’’. Vakıfların birinci derecede önemli amacı toplumda mal-mülk sahibi olmayıp elinde mesleği olanlara ucuza arazi veya dükkân kiralayarak onların da üreten, kendisine yeten ve faydalı kimseler olmalarını sağlamaktır. İkinci amacı ise ihtiyaçlılara sahip çıkmaktır. Çocuklarımıza ve gençlerimize bencil olmamayı, iyilik yapmayı ve israf yapmadan üreten bireyler olmayı öğretmek, geleceğimiz için büyük önem arz etmektedir. Herkesi kucaklayan bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz” sözlerine yer verildi

‘İSRAF ÖNLEME’ ÜZERİNE SEMİNER ETKİNLİĞİ

15 Şubat’ta başlayan online israfı önleme seminer programı mart sonunda tamamlanacaktır. Katılımcılar KKTC’nin her bölgesinden ve Türkiye’den oluşmaktadır. İsraf hakkında farkındalık oluşturulan seminerde uygulamalar ile israfı önleme üzerine bir hareket başlatılmıştır. Amaç ‘tüketim kültürü’nün etkileri içinde olduğumuz yaşam stilimizde farkında olmadan ne kadar çok israf ettiğimizin anlaşılmasını sağlamaktır. Bunu takiben doğru ve ihtiyaca yönelik tüketim alışkanlığı ile atıkları azaltmak ve üretimlerimizi artırmaktır.

İSRAF ETME ÜRET SERGİ VE YARIŞMA ETKİNLİĞİ

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, israfa karşı farkındalık çalışması olan sergi ve yarışma çalışması başlattı. “İSRAF etme ÜRET” adıyla düzenlenecek etkinlik çerçevesinde geri dönüşüm sergisi ve yarışması düzenliyor. Özelde ülkemizin, genelde dünyamızın sorunu olan israf konusunu vurgulamak, aldığımız nefesten pişirdiğimiz yemeğe, boşa akıttığımız sulara, hiç düşünmeden ihtiyacımız olmadığı halde yaptığımız alışverişlere ve sudan sebeplerle kırdığımız kalplerden harcadığımız sevgilere, iyi niyetlere dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturabilmek amacıyla bu etkinlikler yapılıyor. Etkinlikte herkesin katılabileceği ve ödül kazanabileceği bir sergi/yarışma ve " İSRAF ETME ÜRET" başlıklı konferans düzenlenecek.

İSRAF ETME ÜRET YARIŞMA ETKİNLİĞİ

Katılması istenen eserlere örnekler: Atık malzemelerden üretilmiş ve geri dönüşümün önemini vurgulayan, örneğin atık şişelerden resim, heykel obje veya mobilyalar; veya atık maddelerin nasıl değerlendirileceğine dair örnek uygulanmış fikirlerin çalışmaları.

Geri Dönüşüm Sergisi Ödüller:

Katılım koşulları:

1. KKTC’de yaşayanlar katılabilir.

2. Sergiye amatör profesyonel her meslek grubundan üreten insanlar katılabilir

3. Sergiye her katılımcı en çok 3 eser gönderebilir.

4. Sergiye gönderilecek eser veya objeler atık malzemelerden üretilmiş olmalıdır

5. Eser boyutları katılımcının özgür iradesine bırakılmıştır.

6. Eserler en geç 27 Eylül 2021’de Kıbrıs Vakıflar İdaresine (Su Evsal) teslim edilmelidir.

7. Eser sahibi kimlik bilgilerini, adresini ve yaşını yazmalıdır.

8. Katılımcı eserini hangi malzemelerden ürettiğini eseri ile birlikte teslim etmelidir.

9. Sergi sonunda üretilen eserlerin arasından "İsraf etme üret" sloganıyla özdeşleşen her yaş kategorisinde 3 esere Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından ödül verilecektir.

10. İSRAF ile ilgili sunum ve GERİ DÖNÜŞÜM sergisi açılışı 4 EKİM 2021 Pazartesi Bedesten’de gerçekleşecektir.

11. Daha fazla bilgi için proje küratörü Leman Cankat'a ulaşabilirsiniz. (+90 548 866 60 94 ve leman62@live.com).

Yarışmada şu yaş kategorilerde ödüller verilecektir:

11 yaş altı

12-15 yaş

16 – 18 yaş

19 ve üzeri yaş

Birincilere 5000TL, ikincilere 3000TL ve üçüncülere 2000TL hediye edilecektir.