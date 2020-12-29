Evkaf’tan 18 milyon TL Değerinde Katkı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, geçmişte vakıf amaçları dışında eğlence merkezi olarak kullanılan bir tesisi Çocuk Sevgi Evi yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na devrediyor. Evkaf, 2013 yılından beri süren geri alma davasında sona yaklaşarak, 18 milyon TL’lik bir gelirden vazgeçti ve bu tesisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sembolik bir miktara kiralama aşamasına geldi. Hamitköy Köy Cami Komisyonu’na ait 7 dönüm arazi, 2 büyük bina, 12 adet bungalow ve yüzme havuzundan oluşan tesis devletin himayesindeki çocuklar için sosyal bir tesise dönüştürülecek. Ciddi boyutlara gelen bir problem çözülecek. Binaların tamiratları ve hazırlıklar, başta Tangül Çağıner Vakfı olmak üzere birçok hayırsever tarafından yapılacak.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bu mülk için 2013 yılında tahliye davası açıldı ve mahkeme 2019 yılında tahliyesine karar verdi. Şu anda zilliyet davası devam etmekte ve yakın bir zamanda sonuçlanacağı tahmin edilmektedir. Mülk, Çocuk Sevgi Evi yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 10 yıllığına kiralanacaktır. Bakanlığın yatırımı tamamlamasından sonra sözleşmenin 30 yıla çıkarılması planlanmaktadır. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, raiç kira bedeli yılda 600 bin TL olan ve 30 yılda 18 milyon TL olan gelirinden, bu ulvi kullanım nedeniyle feragat etmiş ve sembolik bir bedel olan yılda 3000 TL bedelle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kiralamıştır. Bu kiralama ile zilliyet davası bitene kadar anahtar teslimi yapılmayacak, ancak bu süre zarfında Bakanlık projelendirme çalışmalarını yürütebilecektir.”

Projeyle ilgili bugün Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nde protokol imzalandı. İmza töreninde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter, Vakıflar İdaresi Başkanı Mustafa Gökmen, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ve Tangül Çağıner Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu birer konuşma yaptı.

Çağman: Çocuk Sevgi Evi soruna çare olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr Koral Çağman yaptığı konuşmada, korunmaya muhtaç 52 çocuğun bulunduğu mevcut çocuk köyünün kapasitesini aştığını belirterek, Vakıflar İdaresinin girişimiyle korunmaya muhtaç çocuklar için “Çocuk Sevgi Evi” adı altında yeni bir projenin hayata geçirileceğini belirtti. Koral Çağman, projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

Benter: Bu mallar vakfedilmeseydi, hayırlı projeler hayata geçmezdi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter ise korunmaya muhtaç çocukların sağlıklı bir ortamda büyüyecekleri projenin ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. İbrahim Benter, Vakıflar İdaresi olarak eğitime, sağlığa ve engellilere 11 buçuk milyon TL yardımda bulunduklarını ifade etti. Devlet kurumları ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğinde her işin başarıyla yapılabileceğini vurgulayan Benter, “Geçmişte yaşlılarımız tarafından bu mallar vakfedilmeseydi, hayırlı projeler hayata geçmezdi” dedi. Benter, Tangül Çağıner Vakfı’nın eğitim ve birçok alanda destek verdiğini belirterek, teşekkürlerini sundu.

Gökmen: Eğitim ve sağlığa önem veriyoruz

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen de Vakıflar İdaresi’nin hayatın her anına dokunduğunu özellikle eğitim ve sağlığa önem verdiğini vurguladı. Mustafa Gökmen, bir elin verdiğini diğer elin görmemesi üzerinden hareket ettiklerini ancak örnek olması için bu gibi projeleri kamuoyu ile paylaştıklarını kaydetti.

Başkurt: Güzel ve hayırlı bir proje

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt törende yaptığı konuşmada, çok güzel ve hayırlı bir projenin hayata geçecek olmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi. Aydan Başkurt, projeye katkı koyan Vakıflar İdaresi ve Tangül Çağıner Vakfı’na herkese teşekkür etti.

Kavuklu: Araziyi vakfedenlerin ve annemin ruhları şad olacak

Tangül Çağıner Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise, kimsesiz ve yardıma muhtaç çocukların daha güzel bir ortamda yaşamasını istediğini belirterek, 3 yıldan beridir Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ile işbirliği içinde çalıştıklarını dile getirdi.

İçim Çağıner Kavuklu, Vakıflar İdaresinin araziyi vermesiyle çocukların daha güzel şartlarda hayatlarını sürdürebileceği bir yerin hayata geçeceğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Bugün benim için duygusal bir gün. Annem darda olanlara yardımcı olurdu. Çocuklar konusunda hassastı ve çocuklar önceliğiydi. Bu projeyle çocukları kucaklayacağız ve Lefkoşa’da bir Sevgi Evi’ni hayata geçireceğiz. Araziyi vakfedenlerin ve annemin ruhları şad olacak”