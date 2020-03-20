EVKAF’tan öğrencilere gıda yardımı

Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği ülkemizde eğitim amaçlı bulunan ve Korona Virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan öğrencilere erzak dağıttı.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkıları ile yapılan gıda yardımları CISA gönüllüleri tarafından öğrencilerin evlerine dağıtıldı.
Son Güncelleme: 20.03.2020 11:01
sayın falyalı beyın 2 tır yolladığı erzak ne oldu yetısmedı mı da evkaf ogrencılere yardımda bulunacak hanı dunku gazzete de 10000 eve yeter bıze bısey gelmedı bakalım kımlere torpılle verıldı yazıklar olsun