EVKAF’tan öğrencilere gıda yardımı

Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği ülkemizde eğitim amaçlı bulunan ve Korona Virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan öğrencilere erzak dağıttı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkıları ile yapılan gıda yardımları CISA gönüllüleri tarafından öğrencilerin evlerine dağıtıldı.