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EVKAF’tan öğrencilere gıda yardımı

CISA’dan öğrencilere gıda yardımı dağıttı

20 Mart 2020 Cuma 10:00
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EVKAF’tan öğrencilere gıda yardımı

Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği ülkemizde eğitim amaçlı bulunan ve Korona Virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan öğrencilere erzak dağıttı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkıları ile yapılan gıda yardımları CISA gönüllüleri tarafından öğrencilerin evlerine dağıtıldı.

Son Güncelleme: 20.03.2020 11:01
Anahtar Kelimeler:
CISAEvkaf
Yorumlar
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ne oldu 2020-03-20 10:48:27

sayın falyalı beyın 2 tır yolladığı erzak ne oldu yetısmedı mı da evkaf ogrencılere yardımda bulunacak hanı dunku gazzete de 10000 eve yeter bıze bısey gelmedı bakalım kımlere torpılle verıldı yazıklar olsun

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