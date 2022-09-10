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Evlere dadandılar... İki hırsız tutuklandı!

Gazimağusa'da evlerden ve arabalardan hırsızlık yapan 2 şahıs tutuklandı.

10 Eylül 2022 Cumartesi 10:54
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Evlere dadandılar... İki hırsız tutuklandı!


Gazimağusa’da, Hayriye Karasaç’a ait ikametgah içerisinden üç farklı şahsa ait toplam 5 bin 700 TL nakit para, bir adet bayan çantası, para cüzdanı ve muhtelif banka/kredi kartları ile iki tane çeyrek, bir tane de yarım cumhuriyet altını, yine Gazimağu’da Türkan Ateş’e ait ikametgah içerisinden de 7 bin 300 TL nakit para çalındı.

Olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen Y.M.M.M.H.(E-22) ve A.A.A.(E-34) tutuklandı.

Y.M.M.M.H.’nin (E-22) ayrıca 3-4 Eylül tarihleri arasında Gazimağusa’da, park halinde bulunan Özlem Ağıt’a ait araç içerisinden bir adet bayan cüzdanı ve içerisinde muhafaza edilen farklı kişilere ait toplam 4 adet kimlik kartı ile iki adet bankamatik ve kredi kartlarını da çaldığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

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