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Evren: İnsanlar halen sokakta denetimler artırılacak

İlçe emniyet ve sağlık kurullarıyla toplantı yaptıklarını kaydeden Bakan Evren Covid-19 önlemleri ile ilgili kapanma konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

02 Şubat 2021 Salı 14:58
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Evren: İnsanlar halen sokakta denetimler artırılacak

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, BRT'de önemli açıklamalarda bulundu. 

İlçe emniyet ve sağlık kurullarıyla toplantı yaptıklarını kaydeden Bakan Evren Covid-19 önlemleri ile ilgili kapanma konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

 “Kapanmanın ardından sokakta halen insanların olduğunu bu nedenle denetimlerin artırılması gerektiğini” söyleyen Bakan Evren Sağlık Üst Kurulundan gelecek önerileri Bakanlar Kurulunda değerlendirileceğini kaydetti

Bakan Evren şöyle konuştu:

“Geçen yılki kapanmayla bu yıl ki kapanma aynı değildir. Geçen defa tam kapanma vardı denetimi daha kolaydı.  Bu kapanma ekonomi ve insanların kapanmadan dolayı psikolojisi de düşünülerek kısmı kapanma kararı aldı. Kapanma konusunda karar çıkacağını düşünmüyorum. Elimizdeki çalışan sayısı belli her yeri denetleyemeyiz. Vatandaşta üzerine düşeni yapsın.

Covid-19 da patlama görülüyor. 1 ayın neticesidir. Halkımız da gerekli önemi göstermemiştir. Üst Kuruldan gelecek öneriler doğrultusunda Bakanlar Kurulu karar alabilir.

İlçe Emniyet Kuruluları ile bir toplantı yaptık. Başbakan da bize eşlik etti. Kapanma konusunda neler eksik veya neler yapabiliriz bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Açık olan şirketlerde gözden kaçan neler olabilir onları konuştuk. İlçe Emniyet Kurulları bu noktada bir revize yapacak.

Akşam üzeri tekrardan Bakanlar Kurulu'nu toplayacağız. Sağlık Üst Kurulu'nun alabileceği kararları değerlendireceğiz.

Geçen seneki kapanma ile bu dönemdeki kapanma aynı noktada değildir. Geçen seneki kapanma tüm dairelerin de kapandığı noktasındaydı. Bu defaki kapanmada ekonomiyi de göz önünde bulundurarak bir kapatma şekline gittik. Gün ve gün acil ihtiyaçlar çıkıyor. Kısa süreli açma ve kapama noktasında İlçe Emniyet Kurulu'na yetkiler verdik.

Polis teşkilatı ve kolluk görevlilerinin esas alışverişin olduğu yerlerde denetim noktasında biraz daha denetim yapmalarını istedik.

Şu anda vaka seyrine baktığımızda bir patlama görülüyor. Halkımız da kurallara çok dikkat etmemiştir. İşin gidişatına göre tüm değerlendirmeleri yapacağız.

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