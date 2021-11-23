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Evren: “Vatandaşlıklar toplam 5 bin 145 civarında”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, kendilerinin de hassas olduğu vatandaşlıkların toplam 5 bin 145 civarında olduğunu belirtti.

23 Kasım 2021 Salı 16:37
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Evren: “Vatandaşlıklar toplam 5 bin 145 civarında”
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Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülen 546 milyon 713 bin TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla geçti. İçişleri Bakanı Evren, oylamadan önce yaptığı konuşmada yöneltilen eleştirileri ve soruları yanıtladı.

Konuşmalarda dile getirilen yorum, düşünce ve eleştirileri saygıyla dinlediğini kaydeden Evren, yurttaşlık işlemlerine, bırakılan yerden ve aynı yöntemle devam edildiğini, farklı bir işlem yapılmadığını dile getirdi. Evren, yurttaş hak kazanların yurttaş yapıldığına işaret etti.

Milletvekillerinin bilgi istemesi halinde her türlü bilginin verilebileceğini söyleyen Evren, eş ve evlilikten olanların yanı sıra onların çocuklarının vatandaş yapıldığını belirtti. Evren, yapılan vatandaşların sadece yüzde 3’ünün istisnai vatandaş olduğunu kaydetti. Vatandaşlıkların toplam 5 bin 145 civarında olduğunu söyleyen Evren, vatandaşlık konusunda kendileri de hassas davrandığını belirtti. Yurttaşlık Yasası’nın tekrardan gözden geçirilmesi konusunda herhangi bir sorunları olmadığını söyleyen Evren, bu konuyu konuşmaktansa da icraata geçileceğini kaydetti.

Tapu Dairesi’nin ölçümleriyle ilgili yapılan eleştiriye de cevap veren Evren, sınırların oynadığının bariz olduğunu ve şu andaki hatalarla ilgili itirazları şirketin aldığını ve çalışmaların yapıldığını belirtti.

Kırsal kesim arsalarının parti binasında dağıtıldığı konusunda iftira atıldığını dile getiren Evren, tarımsal arazi konusunda dağıtım yetkisinin ilgili bakanlığın yetkisinde olması gerektiğini kaydetti.

Belediyelerin ekonomik sıkıntılarının doğru olduğunu dile getiren Evren, Belediyeler Yasası’yla ilgili değişiklik üzerinde çalışıldığını fakat alt komitede takıldığını belirtti.

Evren’in konuşmasının ardından İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve 546 Milyon 713 Bin TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesi bütçe oyçokluğuyla kabul edildi. 

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