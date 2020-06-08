Eylemciler Arasından Bir Grup Hükümet Yetkilileriyle Görüşmek Üzere Meclise Girdi

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği’nin (KAR-İŞ) Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemi sürüyor.
Eylemciler arasından bir grup hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Genel Kurul toplantısının sürdüğü Meclis’e girdi.
Kamu Araçları İşletmecileri Derneği’nin (KAR-İŞ) Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemi sürüyor.
Kamu Araçları İşletmecileri Derneği’nin (KAR-İŞ) Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemi sürüyor.
Eylemciler arasından bir grup hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Genel Kurul toplantısının sürdüğü Meclis’e girdi.