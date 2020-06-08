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Eylemciler Arasından Bir Grup Hükümet Yetkilileriyle Görüşmek Üzere Meclise Girdi

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği’nin (KAR-İŞ) Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemi sürüyor.

08 Haziran 2020 Pazartesi 14:32
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Eylemciler Arasından Bir Grup Hükümet Yetkilileriyle Görüşmek Üzere Meclise Girdi

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği’nin (KAR-İŞ)  Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemi sürüyor.

Eylemciler arasından bir grup hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Genel Kurul toplantısının sürdüğü Meclis’e girdi.

Anahtar Kelimeler:
Kamu Araçları İşletmecileri DerneğiKAR-İŞEylem
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