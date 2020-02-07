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Eyüp Can Aktaş cezaevinde bekleyecek

07 Şubat 2020 Cuma 18:03
Eyüp Can Aktaş cezaevinde bekleyecek
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(Kamalı Haber) - Gaziköy’de bir eve iki kez girip, önce altınları sonra ağaç kesme makinası çalan zanlı Eyüp Can Aktaş dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Aytaç Çebi, zanlı Eyüp Can Aktaş’ın 05.10.2019 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Gaziköy'de, Özgür Sokak No:4 Salih Eser Paşalıoğlu'na ait ikametgâhın mutfak kapısını hasar yapmaksızın açıp içeriye girdikten sonra, yatak odası içerisindeki komodinin çekmecesinde bulunan muhtelif desenlerde ve ayarlarda olan 3 adet altın erkek yüzüğünü, 2 adet altın erkek kolyesini, 2 adet altın erkek künyesini, 2 adet bayan altın bileziği, 1 adet altın küpe ve 1 adet altın kolye ucunu sirkat ettiğini ve mesele ile ilgili olarak olay yerinde yapılan araştırmalarda olayı aydınlatıcı herhangi bir ipucu tespit edilemediğini belirtti. Polis, 04.02.2020 tarihinde, saat 10.30 raddelerinde, yine ayni ikametgâhın batıya bakan kapalı ancak kilitsiz bulunan 80x120 cm ebatlarında ki Alüminyum penceresini hasar yapmaksızın açıp içeriye giriş yaptıktan sonra konu ikametgahın ana giriş kapısı yanında bulunan Talon marka 38 cc odun kesme motorunu sirkat ettiğini söyledi. Polis, aynı gün zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde işlemiş olduğu suçlarını itiraf ettiğini belirtti. Polis, konu altınları Girne’de bir kuyumcuya sattığını da itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olup aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.  

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