Fazla parayla çıkmak istediler! Tutuklandılar!

Dün saat 08:20 sıralarında, Ercan Havalimanında, O.K.Ö. (E-42) tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 20.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.

Ercan'da yaşanan bir diğer olayda dün, saat 18:20 sıralarında,, M.K.(E-45) tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 30.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.

(BRT/PGM)