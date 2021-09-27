FECİ KAZA! 1 kişi yaralandı

Saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun 8-9 km'leri arasında (Türkeli Çemberi ile Yılmazköy alt geçidi arası), Abdo Kızgın (E-56), yönetimindeki GS 412 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Kazayla ilgili Soruşturma devam ediyor.
Son Güncelleme: 27.09.2021 13:24