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FECİ KAZA! 1 kişi yaralandı

27 Eylül 2021 Pazartesi 13:20
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FECİ KAZA! 1 kişi yaralandı
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Saat 11:30 sıralarında,  Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun 8-9 km'leri arasında (Türkeli Çemberi ile Yılmazköy alt geçidi arası),  Abdo Kızgın (E-56), yönetimindeki GS 412   plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp takla attı.  

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  

Kazayla ilgili Soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 27.09.2021 13:24
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