FECİ KAZA! 40 yaşındaki kadın yaralandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
Bugün saat 08:20 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 3-4. kilometreleri arasında, batı istikametine doğru seyreden Oya SAZAK (K-40) yönetimindeki NT 742 plakalı araç sürücüsü, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun güney kısmından yol dışına çıkarak su kanalı içerisinde bulunan havalandırma borusuna aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra, ileri doğru savrularak çelik bariyerlere aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra takla atıp sağ kısmı üzerinde durmuştur.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.