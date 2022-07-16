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Feci kaza! Yayaya çarptı

16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:55
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Feci kaza! Yayaya çarptı
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16.07.2022 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Gaziveren'de, Afrodit Otel yolu üzerinde, Lefke'de sakin Malvin TAMBARA(E-26) yönetimindeki GJ 103 plakalı araç ile kuzeybatı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği ve mümkün mertebe yolun solunu tutması sonucu,  yolun sağına geçmiş ve o esnada yolun sağ tarafında yaya olarak yürümekte olan Gaziveren'de sakin Vıatcheslav BUSHLANOVA(E-76)'ya  çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Vıatcheslav BUSHLANOVA kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.


GJ 103 plakalı araç sürücüsü Malvin TAMBARA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
KazaGaziverenLefke
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