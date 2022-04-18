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Feci kazada 1 ağır yaralı!

Erdaş UÇANER geçirdiğikaza sonucu ağır yaralandı. Uçaner yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

18 Nisan 2022 Pazartesi 15:53
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Feci kazada 1 ağır yaralı!

Polisten olayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

17.04.2022 tarihinde, saat 12:15 sıralarında, Alayköy’de bulunan Zet Karting yarış pisti içerisinde, Erdaş UÇANER(E-38) yönetimindeki motosikleti ile pist içerisinde antreman yaptığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek pist kenarında bulunan araç lastiklerinden yapılmış bariyerlere çarparak ağır şekilde yaralanmıştır. Erdaş UÇANER, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Girne Dr. Suat GÜNSEL Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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