Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı
Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Adam kaçırıp dövdüler
Adam kaçırıp dövdüler
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı

Feci kazada 4 kişi yaralandı

Girne- Tatlısu anayolunun 8 ve 9’uncu kilometreleri arasında 2 araç yüz yüze çarpıştı, biri 2 yaşında olmak üzere 4 kişi yaralandı.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:22
1473 Okunma
Feci kazada 4 kişi yaralandı

Girne- Tatlısu anayolunun 8 ve 9’uncu kilometreleri arasında bugün saat 16.20 sıralarında iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Polis Basın Subaylığı kazada yaralanan isimlerin HJ 251 plakalı araç sürücüsü 38 yaşındaki Yusuf Berekat ve araçta yolcu olarak bulunan 2 yaşındaki Rüzgar Berekat, 23 yaşındaki Musa Alemdar ve26 yaşındaki Enis Havancı olduğunu açıkladı.

Yaralıların kazanın ardından Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıkları belirtilirken, 2 yaşındaki Rüzgar’ın yapılan sağlık kontrolünün ardından taburcu edildiği, HJ 251 plakalı araç sürücüsü ve diğer yolcuların müşahede altına alındıkları açıklandı.

YÜZ YÜZE ÇARPIŞTILAR

Polis Basın Subaylığı kazanın, 38 yaşındaki Yusuf Berekat’ın yönetimindeki HJ 251 plakalı aracı ile Girne istikametine gittiği sırada 8-9’uncu kilometreleri arasına geldiğinde Berekat’ın dikkatsizliği sonucu aracının kontrolünü kaybederek yolun sağına geçtiği ve o esnada karşı istikametten gelen 25 yaşındaki Şaban Erdoğdu’nun kullanımındaki DY 922 plakalı araç ile yüz yüze çarpışması sonucu yaşandığını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuat Oktay KKTC'den ayrıldı
Fuat Oktay KKTC'den ayrıldı
Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı
Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim