Feci kazada 4 kişi yaralandı

Girne- Tatlısu anayolunun 8 ve 9’uncu kilometreleri arasında bugün saat 16.20 sıralarında iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Polis Basın Subaylığı kazada yaralanan isimlerin HJ 251 plakalı araç sürücüsü 38 yaşındaki Yusuf Berekat ve araçta yolcu olarak bulunan 2 yaşındaki Rüzgar Berekat, 23 yaşındaki Musa Alemdar ve26 yaşındaki Enis Havancı olduğunu açıkladı.

Yaralıların kazanın ardından Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıkları belirtilirken, 2 yaşındaki Rüzgar’ın yapılan sağlık kontrolünün ardından taburcu edildiği, HJ 251 plakalı araç sürücüsü ve diğer yolcuların müşahede altına alındıkları açıklandı.

YÜZ YÜZE ÇARPIŞTILAR

Polis Basın Subaylığı kazanın, 38 yaşındaki Yusuf Berekat’ın yönetimindeki HJ 251 plakalı aracı ile Girne istikametine gittiği sırada 8-9’uncu kilometreleri arasına geldiğinde Berekat’ın dikkatsizliği sonucu aracının kontrolünü kaybederek yolun sağına geçtiği ve o esnada karşı istikametten gelen 25 yaşındaki Şaban Erdoğdu’nun kullanımındaki DY 922 plakalı araç ile yüz yüze çarpışması sonucu yaşandığını açıkladı.