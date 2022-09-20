Feci kazada araç takla attı

Serhatköy- Güzelyurt anayolunda trafik kazası meydana geldi.

Elde edilen bilgiye göre malzeme yüklü şekilde trafikte seyreden araç yol içerisinde savrularak takla attı.

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

20.09.2022 tarihinde, saat 11:45 sıralarında, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu'nun 24-25'inci kilometreleri arasında, Rıdvan ÖĞÜT (E-41) yönetimindeki LJ 372 plakalı kamyon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, sol arka tekerlek vidalarının kopması sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve anayol içerisinde takla atarak tavanı üzerinde durmustur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.