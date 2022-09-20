Künye
Kıbrıs 30
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Kendisini uyaran polislere saldırdı
Kendisini uyaran polislere saldırdı
3 kez bıçak sapladı
3 kez bıçak sapladı
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi...
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Flaş Haber
3 yerinden bıçakladı!
Kapat

Feci kazada araç takla attı

20 Eylül 2022 Salı 12:32
1358 Okunma
Feci kazada araç takla attı


Serhatköy- Güzelyurt anayolunda trafik kazası meydana geldi.

Elde edilen bilgiye göre malzeme yüklü şekilde trafikte seyreden araç yol içerisinde savrularak takla attı.

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

20.09.2022 tarihinde, saat 11:45 sıralarında, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu'nun 24-25'inci kilometreleri arasında, Rıdvan ÖĞÜT (E-41) yönetimindeki LJ 372 plakalı kamyon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, sol arka tekerlek vidalarının kopması sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve anayol içerisinde takla atarak tavanı üzerinde durmustur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 20.09.2022 14:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Refikoğlu: “Emirname yürürlükte, gün içinde yapılan tüm işlemler geçersiz”
Refikoğlu: “Emirname yürürlükte, gün içinde yapılan tüm işlemler geçersiz”
CTP: “Hükümet” Kaos Üstüne Kaos Eklemeye Devam Ediyor
CTP: “Hükümet” Kaos Üstüne Kaos Eklemeye Devam Ediyor
Lefkoşa'da kaza...
Lefkoşa'da kaza...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim