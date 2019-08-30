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Federasyonlara 5.5 Milyon TL

Başbakan Ersin Tatar bugün spor federasyonları başkanları ile bir araya gelerek sporun sorunları hakkında bilgi aldı.

30 Ağustos 2019 Cuma 08:57
Federasyonlara 5.5 Milyon TL

Başbakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda Başbakan Ersin Tatar federasyonlara her yıl devlet tarafından aktarılan katkının bu yıl % 70 civarında artırmayı düşündüklerini dile getirerek federasyonlara müjde verdi.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Spor Federasyonlarına 3 milyon 150 bin lira katkı veren devletin bu yıl yapılacak artışla bu rakamın 5 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

Federasyon başkanları ise toplantıda yaşanan süreçle ilgili sıkıntıları dile getirerek çözüm önerilerini sundular.

Yapılacak artışın memnuniyet verici olduğunu belirten federasyon başkanları, sporun daha iyiye gitmesi için devletin katkısının önemli olduğuna vurgu yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
Federasyon
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