Felek: "Ölüme verilen ceza 1 ya da 2 asgari ücret"

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, KKTC’de bir türlü önüne geçilemeyen işçi ölümleri konusunda Yeni Bakış’a değerlendirmelerde bulunan Dev-İş Başkanı Hasan Felek, 2017 yılının iş yaşamı için oldukça kötü bir tablo ortaya çıkardığını ifade ederek, bir yıl içerisinde 8 ölümlü kaza olurken, 200’ün üzerinde de ciddi yaralanma ile sonuçlanan iş kazası gerçekleştiğini vurguladı.

“Asgari ücretin içinde bulunduğu durum sefalet ücreti olmaktan kurtulamadı”

İş yaşamı ve asgari ücretlilerin yaşam koşulları olarak 2017 yılının çok kötü şartlarda geçtiğinin altını çizen Felek, “Asgari ücretin içinde bulunduğu durum sefalet ücreti olmaktan kurtulamadı. İnsanlar yine açlık sınırının altında çalışmaya devam ettiler. Özellikle sendikalaşmanın önü son UBP-DP hükümeti döneminde daha da kesilmiştir” dedi.

"Taşeron işçilik artarak devam etti"

Yıl boyunca taşeron işçiliğin de artarak devam ettiğinin altını çizen Felek, bunun da ülke iş yaşamının bozulmasını, güvencesiz ve ucuza çalıştırılmayı getirdiğini söyledi. Felek, “Bu taşeron zihniyeti bugün birçok belediyemizde ve kamu kuruluşlarımızda da hayat bulmaktadır. Taşeron işçilik konusunda da 2017’de herhangi bir adım atılmamıştır” dedi.

"Göç yasası adaletsiz ve eşitsizliği tetiklemeye devam ediyor"

Göç yasası olarak adlandırılan ve çalışanlar arasında adaletsizlik ve eşitsizlik yaratan uygulamanın da gün geçtikçe çalışanlar arasındaki ayrımcılığı tetiklediğine dikkat çeken Felek, “Bir yıl ara ile işe başlayan iki işçi arasında hem maaş hem de sosyal haklar bakımından uçurum var. Bu yıl da bu devam etti” şeklinde konuştu.

“Demografik yapıyla oynanıyor”

Kıbrıslı Türklerin varlığı, kimliği ve sosyal yaşamının da tehdit altında olduğunu ifade eden Felek, ülkedeki demografik yapının da bilinçli olarak bozulduğunu kaydetti.

“2018’de özelleştirmelerde ülkeyi büyük tehlike bekliyor”

Özelleştirilmeler konusunda 2018’de ülkeyi büyük bir tehlike beklediğinin altını çizen Felek, “Yeni gelen hükümet büyük bir ihtimalle önlerinde kamu kuruluşlarının özelleştirmesini bulacaktır. Bu da ülke ve toplum adına oldukça tehlikeli bir durumdur” dedi.

“20 belediyenin çalışanlarını çok kötü günler bekliyor”

Batan belediyeler ya da ekonomik olarak iflas etmiş ancak ayakta kalmaya çalışan belediyeler açısından hiçbir önlem alınmadığına da işaret eden Hasan Felek, “Özellikle bu yeni yılda 20 belediye çalışanını çok kötü günler beklemektedir. Sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı konuları hala muallakta durmaktadır ve şimdiye kadar pozitif bir adım atılmamıştır” diye konuştu.

“Beyin göçü önlenemiyor”

Ülkede her geçen gün biraz daha artan işsizliğin de beraberinde ülke gençliğinin ve beyin göçünün olmasını getirdiğini ifade eden Felek, 2017 yılının emekçiler için kara bir yıl olduğunu söyledi.

“İş cinayetleri ve kazalar yoğun olarak inşaat sektöründe yaşanıyor”

İş kazaları olarak adlandırılan kazaların yoğun olarak yaşandığı sektörün inşaat sektörü olduğuna vurgu yapan Felek, “İnşaat sektörü örgütsüz ve yabancı işçiler çalıştırılmakta. Bu yabancı işçiler için de daha farklı yöntemler izlenmesi gerektiği fikrindeyiz. Dil sorunları var, bunların aşılması gerekmektedir” dedi.

“Ya paket servisçiler ya da inşaat işçileri oldu”

İş kazalarında ölenlerin ya paket servisçiler ya da inşaat işçileri olduğunu, inşaatlardaki kazaların büyük çoğunluğunun yüksekten düşme şeklinde gerçekleştiğini anlatan Felek, “Bunların önleminin alınması çok da zor değil. Biraz bilgi biraz gayret ile bu işçilerin yaralanmasını dahi engelleyebilirler. Gerekli yasalar ve tüzükler uygulanırsa bunların hepsi mümkündür” ifadelerini kullandı.

“Ölüme verilen ceza 1 ya da 2 asgari ücret”

Ölümlü iş kazalarında işletmelere 1 ya da 2 asgari ücret ceza kesildiğine de değinen Felek, “İş kazalarında tutanaklar tutulur, işverenin mi yoksa çalışanın mı ihmalinden kaynaklandığı araştırılır. İşverenin hatalı bulunması durumunda 1 veya 2 asgari ücret ceza kesilir. Onun dışında işte hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından açılan dava sonucu iş daha ileriye götürülebilir. İhmali bulunursa işverenin mahkemenin vereceği karar sonrasında bir tazminat ya da hapislik cezası verilebilir” diye konuştu.

“Gerekli yasa var, asıl problem uygulamada”

KKTC’de işçi cinayetlerini ve iş kazalarını önlemek için gerekli yasaların mevcut olduğuna işaret eden Hasan Felek, “Bizdeki asıl problem var olan yasaların uygulanmaması ve bu uygulanmayan yasalardan doğan sonuçlardır. Sigorta yatırılmaz 1 asgari ücret, iş kazası olur 2 asgari ücret ceza kesilerek olay kapatılır. Birçok yasanın uygulanışında ciddi sıkıntı var” dedi.

“Yasalar işverenlerin lehine”

Ülkedeki çalışma hayatını düzenleyen yasaların hep işverenlerin lehine olacak şekilde düzenlendiğine dikkat çeken Felek, “Çalışanların lehine bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Yasalar var ama hep işverenlerin lehine olacak şekildedir. Çalışma Bakanlığı bu yasaları düzenleyerek, işçiyi de koruma altına almalıdır” diye konuştu.

“Daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor?”

Dev-İş Başkanı Hasan Felek, niyet olması halinde var olan yasaların uygulanmasının hiç zor olmadığını dile getirerek, “Daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor?” diye sordu. Felek, “Bir işçinin kaç metre yükseklikte çalışacağı, koruyucu şapka kıyafet giyeceği gibi önlemleri almak çok maliyetli değil ya da bunların denetimini sağlamak. Bakanın önlem açıklamalarından bu yana en az 7 kişi öldü bu memlekette” diyerek, yaşananların trajikomik olduğuna dikkat çekti.

"Ölen ertesi gün unutuluyor"

İş yaşamında hayatını kaybedenlerin genellikle ülkede çalışma izniyle bulunan kişiler olduğuna dikkat çeken Felek, “Buraya çalışmaya gelerek, üç beş kuruş kazanıp ülkelerindeki ailelerine gönderme peşinde olan insanlar genellikle iş alanında hayatını kaybeden, yaralanan ya da sakat kalanlar. Günün sonunda bu insanlar bu ülkede öldüklerinde sahip çıkacak maalesef ne aile, ne hükümet çevresi, ne de sigortalar var. Sadece Sigorta’da alacak-verecek neyse hakkı aileye ödeniyor o kadar” ifadelerini kullandı.

"Yargılanan olmadı"

İşçi ölümlerinde bugüne kadar hiçbir işverenin yargı önüne çıkmadığını dikkat çeken Hasan Felek, “Bu kazalarının nedenleri işveren tarafından kaynaklanıyorsa bu cinayettir. 20 m. yüksekte çalışan bir insanın düşme tehlikesine karşı önlem olması gerekmektedir. Ölen bu işçilere sahip çıkacak yetkili bir merci, ne yakınları, ne işverenleri, ne de altını çizerek söylerim örgütlü oldukları bir sendika var” dedi.

"Ölümlerin üzeri kapatılıyor"

İşçi ölümlerinin gerek çalışanların sosyal statülerinden gerekse başka nedenlerden dolayı üzerlerinin kapatıldığını dile getiren Felek, “Bu konular kapatılıyor. Bu tutum ne ilk ne de son olacaktır” ifadelerini kullandı.