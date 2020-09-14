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Fikri Toros : "Sağlık Bakanı Cesur Ol"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi” görüşülüyor.

14 Eylül 2020 Pazartesi 17:43
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Fikri Toros : "Sağlık Bakanı Cesur Ol"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda  “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi” görüşülüyor.

CTP Milletvekili Fikri Toros, Sağlık Bakanına cesur olup halk sağlığını gözeten radikal kararlar alma çağrısında bulundu.

Toros, Sağlık Bakanı’na, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ve DSÖ kararlarını, komşu başarılı ada ülkelerinin uygulamalarını dikkate alması çağrısı yaptı.

Ada etrafında gerilimin arttığını söyleyen Toros, dünya doğalgaz alanlarının yüzde 47’sinin Doğu Akdeniz’de olduğunu bu nedenle bölgenin öneminin arttığını kaydetti.

Petrol ve doğalgaz yatakları üzerinde hak sahibi olan bölgelere değinen Toros, deniz yetki alanlarının netleştirilmesi noktasında sıkıntı yaşandığını söyledi.

Toros, 1200 km sahili olan Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin, federal Kıbrıs oluşturulana kadar bu denklemin dışında bırakılamayacağını, dolayısıyla bu nedenle gerilimin arttığını, arabulucular aracılıyla diyalog sağlanmaya çalışıldığını kaydetti.

Kıbrıs’ta acil bir şekilde kapsamlı bir çözüme ulaşılamazsa, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ve Doğu Akdeniz’deki gerilimin önlenemeyeceğini söyleyen Toros, Kıbrıs’ın bölgesel güvenliğin çekirdeği konumunda olduğunu belirtti.

Bölgesel ve küresel oyunların kurulduğu, denklemlerin değiştiği bir ortamda Kıbrıs’ta adil, kalıcı, BM kararlarına bağlı bir çözüme ulaşılması gerektiğini söyleyen Toros, Kasım ayından sonra başlayacak süreçlere hep birlikte destek olunması gerektiğini belirtti.

Kapalı Maraş’ın BM kontrolünde, mülklerin de eksi yasal sahiplerine iade edilmesi ile açılabileceğini söyleyen Toros, bunun dışındaki uygulamaların Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye’yi olumsuz etkileyeceğini belirtti. 

Toros, bu konuyu saptırarak seçimlere yönelik kullanmanın doğru olmadığını söyledi. 

ABD, Rusya, AB yetkililerinin ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etmemelerini eleştiren Toros, kapsamlı federal çözümün sağlanamamasının Kıbrıslı Türklerin özne olmasını engellediğini söyledi.

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