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Firar eden zanlı Güney Kıbrıs’a kaçtı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:45
Firar eden zanlı Güney Kıbrıs’a kaçtı

Lefkoşa’da uyuşturucu suçundan dolayı hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’nde bulunan ve rahatsızlığı nedeniyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne tedavi  görmek için gittiği sırada  firar eden zanlı Muhammed Amine Kheroubi’nun Beyarmudu’ndan Güney Kıbrıs’ kaçtığı öğrenildi. Firar eden uyuşturucu zanlısı Muhammed Amine Kheroubi’ye Ali Yaşar isimli bir  şahsın 24 bin Sterlin karşılığından firar etmesine yardımcı olduğu bildirildi.

Firari  zanlı Muhammed Amine Kheroubi bir gazeteye yaptığı açıklamasından kendisine bir polis tarafından Türkiye’ye kaçırılması için yardım edildiğini ve Girne Limanı üzerinden  önce Türkiye’ye sonra da İran’a gittiğini iddia etmişti.  Firari  zanlı Muhammed Amine Kheroubi, ayrıca bu iş için polise binlerce sterlin verdiğini iddia etmişti.

Polis ziyaretçileri üzerinden iz sürerek olayı çözdü

Polis ekipleri firari  zanlı Kheroubi’nin bir gazeteye yaptığı açıklamanın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis ziyaretçiler üzerinden iz sürerek olayı çözdü. Polis ekipleri yaptığı geniş çaplı soruşturmanın ardından zanlı Kheroubi’nin kaçırılmasına Ali Yaşar isimli kişinin yardımcı olduğunu tespit etti.

Kaynak:HABERKIBRIS

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