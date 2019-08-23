Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeşili de kırmızısı da sağlık deposu!
Yeşili de kırmızısı da sağlık...
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?

Firari zanlı mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) – İşlemiş olduğu araba hırsızlığı ve askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarından ötürü tutuklanan zanlı Gökhan Doğan önceki gün askeri mahkemeye çıkarılırken firar etmesi üzerine yeniden yakalanıp dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:43
Firari zanlı mahkemeye çıkarıldı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Raif Safa, zanlı Gökhan Doğan’ın, iki kişiyle birlikte 18 Ağustos 2019 tarihinde Güvercinlik’te bir aracı sirkat ettikten sonra, Akıncılar’da askeri yasak bölgeyi ihlal edip, güneye geçerek, bir oto galerinden BMW ve Audi model iki arabayı çalıp, aynı yolla askeri bölgeyi ihlal edip, kuzeye döndüklerini anlattı. Polis, zanlı Gökhan Doğan’ın Askeri Mahkeme’ye çıkarıldığı esnada kelepçeden kurtulup, kaçtığını ve yakalandığını mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı, hastaneye gitmek istediğini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının iki ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Firari Zanlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
''Bu yıl eğitime yaklaşık 2 Milyon TL katkı yapılacak''
''Bu yıl eğitime yaklaşık 2 Milyon TL katkı yapılacak''
Bağımsızlık Yolu’ndan Simitli Asgari Ücret Protestosu
Bağımsızlık Yolu’ndan Simitli Asgari Ücret Protestosu
Eyene hükümsüz tutuklu kalacak
Eyene hükümsüz tutuklu kalacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim