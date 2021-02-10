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Firarinin yaşadıkları belgesellere konu olmuş

Firari mahkum Rus uyruklu Alexander Satlaev, Rusya'da belgesellere konu olmuş.

10 Şubat 2021 Çarşamba 14:36
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Firarinin yaşadıkları belgesellere konu olmuş

Merkezi Cezaevi’nden 8 Şubat gecesi firar eden Alexsandr Satlaev için arama çalışmaları sürüyor.

Polis ve özel hareket ekipleri bu sabah Ciklos bölgesinde aramalara devam ederken firarinin Lapta'da görüldüğü ihbarı aldı.

Aramaların Lapta bölgesinde yoğunlaştığı öğrenilirken polise birçok gardiyan da eşlik ediyor. 

HAYATI BELGESELE KONU OLMUŞ

Rus medyasında çıkan bazı haberlere göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Altay Özerk Cumhuriyeti bölgesinde eski bir polis müfettişi (dedektif) olan Alexander Satlaev, 2013 yılında 4 kişiye tecavüz ettiği gerekçesiyle görevinden alınıp 4 yıl hapse mahkum edilmişti.

Rus televizyon kanallarında haberleri çıkan firari makhumun hayatı belgesele konu olmuş.

Kılıktan kılığa giren Firari Mahkum'un rus televizyon kanalında son derece tehlikeli olduğu da belirtilmiş.

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