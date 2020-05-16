Fitness Merkezleri eylem yapacak

Fı̇tness merkezlerı̇, ülkemizde korona virüs vakası olmadığına dikkat çekerek, fitness merkezlerinin ivedilikle açılması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen Fı̇tness Merkezlerı̇ grubundan yapılan açıklamada, seslerini duyurmak için yarın Başbakanlık önünde saat 10.30’da eyleme gidileceği vurgulandı.

Yapılan açıklama şöyle:

Ülkemı̇zdekı̇ pandemı̇ sonrası açılış sürecı̇nı̇n başlaması, sağlıkta önleyı̇cı̇ sektör olan fı̇tnes merkezlerı̇nı̇n ı̇vedı̇lı̇kle açılmasını gerektı̇rmektedı̇r.

Tüm dünyada baş gösteren Covid-19 pandemi sürecinde; ilk günden itibaren gereken hassasiyeti göstererek, devletimizin kapanış kararını beklemeden, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu'nun birlikteliğinde kapanış kararı veren Fı̇tnes (SağLık) Merkezlerı̇mı̇z açılış için de gereken tüm tedbirleri almıştır.

Bizler, Pandemi sonrası iş yeri açılımlarının sürdüğü şu anki süreçte, sağlıkta önleyı̇cı̇ sektör olan Fitnes Merkezlerimizin açılmasını ve toplumumuzu fiziksel ve mental anlamda rahatlatacak Fitnes aktivitelerinin başlamasını talep etmekteyiz.

Bu bağlamda devletimiz nezdinde gereken tüm girişimleri yapmış, hazırlamış olduğumuz açılış hijyen kriterleri ve salonlarımızın içinde bulunduğu bu dar Boğazdan çıkmaları için gerekli ekonomik önerileri de ilgili bakanlıklara sunmuş bulunmaktayız.

Ancak demokrasi çerçevesinde yapmış olduğumuz tüm bu girişimler, görüştüğümüz tüm yetkililerce de olumlu karşılanmasına rağmen, henüz bir sonuca ulaşmamıştır.

Toplum sağlığı ve spor adına yapılmış milyonlarca lira ile ifade edilen yatırımlar ( milli servetimiz) ve sektör batma noktasına gelmiştir.

Artık sesimizi duyurmanın başka çaresinin kalmadığı bu noktada bizler 18 Mayıs 2020 pazartesi günü bakanlar kurulunun gerçekleşeceği Başbakanlık önünde saat 10:30 da sesimizi daha gür duyurmak ve haklı mücadelemizi anlatabilmek adına tüm paydaşlarımızıla birlikte toplanıyoruz.

Haklı mücadelemizde bizlerle birlikte bugüne kadar sesimizi duyuran tüm medya ve spor basımınıza sonsuz teşekkürler.