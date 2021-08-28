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Fizyoterapist kimdir? Mesleki Tanımı nedir?

Uzman Fizyoterapist Gülay Akınsel'in bugünkü köşe yazısı...

28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:02
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Fizyoterapist kimdir? Mesleki Tanımı nedir?

Merhaba Sevgili okurlar

İlk yazımda bir çok kişiden aldığım sorular doğrultusunda; fizyoterapist kimdir? Fizik tedavi ve rehabilitasyonun amacı nedir? Kimler fizik tedaviye gelmelidir?  Hangi durumlarda başvurmalıyız? Ve bunun benzeri soruları aydınlatacak bilgiler vermeyi hedeflemiş bulunuyorum…

Peki, Fizyoterapist kimdir? Mesleki Tanımı nedir?

Fizyoterapist; yaralanma , hastalık, doğuştan özür, hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında ; kişilerin fonksiyonel limitasyonlarını (kısıtlılıklarını),ağrıyı özrü ve yeteneklerini; özel ölçme değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek hekimin tanısına  göre, fonksiyonun ve fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını programlayan ve uygulayan, sağlıklı kişilerinde sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun egzersizler/ koruyucu programlar planlayan mesleki otonomiye sahip olan bir sağlık personelidir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyonun genel amacı; ağrısı olan bireylerin ağrısını azaltmak, fonksiyonel sorunlarını (kas gücü kaybı, eklem hareket kısıtlılığı, yürüyüş bozukluğu gibi) düzeltmek ve genel performansını iyleştirmek, hastalık ve yaralanma sonrası gelişen engel veya kısıtlılıkları iyileştirmek ve tedavi etmektir.

Fizik tedavi  ve rehabilitasyon oldukça geniş hastalık gruplarını hitap etmektedir. Bunlardan bazıları;

 *Nörolojik hastalıklar( MS,Parkinsonizm, Periferik sinir yaralanmaları,travmatik beyin yaralanmaları vb.)

*Spor yaralanmaları ( Golfçü dirseği, tenisçi dirseği, Ön çapraz bağ yaralanması vb)

*Sistematik Romatizmal hastalıklar

*Kanser Rehabilitasyonu

*Kardiyo-Pulmoner Rehabilitasyon

*Ağrı (Bel –boyun ağrıları, Fibromyalji, Myofasial ağrı sendromu)

*El Rehabilitasyonu

*Geriatrik Rehabilitasyonu

*Pre-op (cerrahi öncesi) ve Post-op (Cerrahi sonrası) rehabilitasyon şeklinde sıralanabilir.

Görmüş olduğunuz üzere, fizyoterapi bilimi oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan önemli bir daldır.

Fizyoterapi biliminin, yaşamımızın her alanında ve her döneminde, yaşam kalitemizi arttırmak üzere var olduğunu ve multidisipliner( ekip çalışması) bir çalışma gerektirdiğini unutmamalıyız.

                                                        Sağlıklı Günler Dilerim 

Son Güncelleme: 28.08.2021 16:02
Anahtar Kelimeler:
Gülay Akınsel
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