FOGEM’İN “GELENEKSEL KIYAFETTEN KOSTÜME” SERGİSİ AÇILDI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre açılışa, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, dernek üyeleri ve sanat severler katıldı.

Açılışını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yaptığı sergide, halk giysileri ve bu giysilerden üretilen kostümler sergileniyor.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu açılışta gerçekleştirdiği konuşmada Kıbrıs Türk kültürünü geleceğe taşımak için böyle bir organizasyonu yapan FOGEM ailesini kutlayarak, serginin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

Sahip olunan kültürün geleceğe taşınmasının ve yaşatılmasının önemine vurgu yapan Amcaoğlu, “Bu noktada derneklerimiz önemli bir görev üstleniyor. Bizler de Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına hep birlikte hareket etmeliyiz” diye konuştu.

Amcaoğlu, kaybolmaya yüz tutmuş birçok kültürel değerin bu gibi çalışmalarla yaşatılmaya devam ettiğini de dile getirerek, ülkede faaliyet gösteren kültür derneklerinin desteklenmesi adına Bakanlığa bağlı olan Kültür Dairesi’nin gerekli adımları attığına vurgu yaptı.

DÖŞEMECİ

FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci ise konuşmasında derneğin, Kıbrıs Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir parça olduğuna dikkat çekti.

Açılışını gerçekleştirdikleri serginin hayata geçirecekleri birçok projenin ilk hali olduğunu dile getiren Döşemeci, böylesi kıymetli parçaları yurt içinde ve yurt dışında farklı konseptlerle sunmayı planladıklarını söyledi ve bu serginin yazılı, basılı bir kaynak olarak hazırlanıp, gelecek nesillere bırakılmasının da hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Döşemeci konuşmasının sonunda kostüm komitesinin serginin açılması için çok yoğun bir çalışma yürüttüğüne de dikkat çekerken serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm dernek üyeleri ile kendilerine destek veren Bakan Amcaoğlu ve Kültür Dairesi’ne teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından halk giysilerinin sergilendiği “Geleneksel Kıyafetten Kostüme” sergisinin açılışı gerçekleştirildi