"Fotoğrafı keserek, siyasi malzeme aramak Kıbrıs Türkü’nün itibar göstermeyeceği bir yöntemdir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yöresel Anadolu Kültür Festivali’nde çektiği fotoğrafın gündeme gelmesiyle ilgili bir açıklamada bulundu.

Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden şu değerlendirmeyi yaptı:

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Anadolu Kültür Festivali’nde halkla iç içe, onların manevi değerlerini yaşatmak için beraber yöresel yemekleri pişirdiğimizi resmeden bir fotoğrafın orjinal halinin kesilerek şahsımda bir saldırı aracına dönüştüğüne üzülerek şahit oldum.

Fikrin gücü; ikna kabiliyetendir. Ortaya hiçbir fikir katmadan, bir insanın kişisel özellikleri veya ifadesine yönelik yapılan saldırı, en basit tabirle etik yoksunluk ve cehalettir.

Halkımla iç içe olduğum fotoğrafı keserek ve bağlamdan kopararak sözüm ona bir siyasi malzeme aramak, Kıbrıs Türkü’nün itibar göstermeyeceği bir yöntemdir. Yaşanan bu etik dışı olayla ilgili, Medya Etik Kurulu başta olmak üzere medya örgütlerinin gerekli tavrı ortaya koyması, bahse konu örgütlerin meşruiyeti bakımından elzemdir. Halkımla iç içe, gönül gönüle olmaya devam edeceğimi vurgularken, böylesi etik dışı tavırların her zaman kaybetmeye mahkum olduklarının altını çizmek istiyorum. Geçirdiğmiz güzel vakit için, tüm Anadolu Mahallesi sakinlerine ve etkinliğe katılan herkese teşekkürü bir borç biliyorum.