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Fuat Oktay, KKTC'ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, çalışma ziyareti kapsamında yarın KKTC'ye gelecek.

06 Temmuz 2021 Salı 18:41
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Fuat Oktay, KKTC'ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iki gün sürecek çalışma ziyareti çerçevesinde, KKTC'de bazı temas ve incelemelerde bulunacak.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu çalışmaları ile Bilal Ağa Mescidi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceleyecek Oktay, Yenierenköy ve Bafra köyünde vatandaşlarla bir araya gelecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner ile de görüşmesi beklenen Oktay, "Polis Müdürlüğü Araç ve Malzeme Teslim Töreni" ile Lefkoşa Büyük Han'da düzenlenecek "Gençlik Buluşması"na katılacak.

Anahtar Kelimeler:
Fuat Oktay
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