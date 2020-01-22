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Fuhuş zanlısı tutuksuz yargılanacak!

22 Ocak 2020 Çarşamba 16:55
Fuhuş zanlısı tutuksuz yargılanacak!

(Kamalı Haber)  

Lefkoşa’da bir apartman dairesine gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda Cüneyt Tamavcı tutuklandı. Zanlı mahkemeye çıkarıldı..

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç,  zanlı Cüneyt Tamavcı’nın “Fuhuşa Teşvik, Fahişelik Yapılmasına Yardımcı Olma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis zanlının ikametgâhına 18 Ocak 2020 tarihinde saat 14.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ tarafından yapılan operasyonda ikametgâhın yatak odasında tespit etmiş olduğu 2 erkek şahsın ve Mağusa’da sakin 3 kadın şahsın para karşılığında birlikte olmalarını sağlayıp adı edilenleri fuhuşa teşvik ve fahişelik yapılmasına yardımcı olma suçunu işledikleri tespit edilmiştir dedi.

Polis, zanlının başlatılan tahkikata etki edemeyeceğini belirterek zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı iler mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına 4 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması 3 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 60’ar bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Fuhuş
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