Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...

Gardiyanoğlu: ‘Adayımız büyük ihtimalle Tatar’dır’

22 Ekim 2019 Salı 19:41
Gardiyanoğlu: ‘Adayımız büyük ihtimalle Tatar’dır’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, UBP Genel Başkanı, Başbakan Tatar’ın büyük ihtimalle UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtti. 
Gardiyanoğlu, Tatar’ın parti tabanının sesini dinleyeceğini açıklamasının bile “partiye büyük bir hareketlenme getirdiğini”  söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili yazılı açıklama yapan Gardiyanoğlu, Ulusal Birlik Partisinin çıkaracağı adayın kim olacağına sadece kendisinin karar vereceğini, UBP tabanının zorlama ile bir karara varmasının söz konusu olamayacağını kaydetti. 
Katıldığı televizyon programında açıklamalar yapan Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, partinin geleneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamaları konularına değindi. 

“BÜYÜK BİR İHTİMALLE ERSİN TATAR ADAY GÖZÜKÜYOR”
Ulusal Birlik Partisinin geleneği, örf ve adetlerinin olduğunu belirten Gardiyanoğlu, geleneklerde Genel Başkanın aday olduğunu, bunu daha önce de söylediğini, Parti meclisi de kararını verene kadar da hiçbir zaman Genel Başkanın “ben adayım” açıklamasının olmayacağını, bugüne kadar olmadığını dile getirdi. 
“Son 20 gündür Genel Başkanın açıklamalarına baktığımızda parti tabanının sesini dinleyeceğini ifade etti” diyen Gardiyanoğlu, bu durumun partiye büyük bir hareketlenme getirdiğini söyledi ve “büyük bir ihtimalle aday sayın Ersin Tatar gözüküyor” ifadelerini kullandı. 

“UBP’NİN, KOALİSYONUN BOZULMASIYLA İLGİLİ BİR KORKUSU YOK”
Gardiyanoğlu, Ulusal Birlik Partisinin koalisyonun bozulmasıyla ilgili bir korkusunun olmadığını söyleyerek, UBP’nin çıkaracağı adayın kararı sadece kendisinin vereceğini, UBP’nin telkin almayacağını, sadece istişare ettiğini belirtti. 
Gardiyanoğlu, “UBP  tabanı zorlama ile diz çökmez. Biz bu açıklamaları ciddiye almıyoruz. Sayın Özersay sizin programınızda konuştu, farklı lanse edildi. Hala ısıtılıp gündeme getiriliyor. UBP ile HP arası soğutulmaya çalışılıyor. Biz dışarıdan gelen sesle yürüyen değil, tabanımızın sesiyle yürüyen bir partiyiz” şeklinde konuştu. 

CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN AÇIKLAMALARI…
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklaması ve sonrasında yaşanan gerilim ile ilgili de değerlendirme yapan Gardiyanoğlu, “Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatına yönelik açıklamasını üzüntüyle karşıladık, sonrasında hakaret yayınları vardı. Ama bu yayınlar, ilk yapılan açıklamanın haklı olduğunu göstermez. Bu davranışları kınıyoruz, mahkemelere inanıyorum. İkinci açıklamayı okuduk, her kelimesini 40 kere düşünmemiz gerekiyor. Hele müzakerelerin alevleneceği algısı ve seçime 6 ay kalması, tamamen seçime yönelik hareketlerdir” ifadelerini kullandı. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
UBPSadık GardiyanoğluErsin TatarCumhurbaşkanı AdayıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Tatar oğlu Tatar 2019-10-22 20:04:18

Size oy yok. YALAKALAR

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Dikkat elektrikler kesilecek!
Dikkat elektrikler kesilecek!
Dikkat! Bu yollar trafik akışına kapalı olacak
Dikkat! Bu yollar trafik akışına kapalı olacak
Devlet Basımevi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme oldu
Devlet Basımevi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim