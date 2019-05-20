Burs ve Giriş Sınavı ve diğer özel burs ve koşullar ile ayrıntılı bilginin, GAÜ Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüz yüze veya www.gau.edu.tr ile [email protected] adreslerinden elektronik ortamdan alınabileceği belirtilen açıklamada; 90 (392) 650 2000 (dahili: 1185-1179-1221-1198) ve 0548 870 87 17 no’lu telefon numaralarından rehberlik alınabileceği de kaydedildi.
(BRT)
GAÜ 2019 Burs Sıralama Sınavı 31 Mayıs’ta gerçekleşecek
GAÜ 2019 Burs Sıralama Sınavı’nın 31 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da GAÜ Kampüsü’nde gerçekleştirileceği, sınava son başvuru tarihinin 30 Mayıs olduğu açıklandı.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 08:47
Burs ve Giriş Sınavı ve diğer özel burs ve koşullar ile ayrıntılı bilginin, GAÜ Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüz yüze veya www.gau.edu.tr ile [email protected] adreslerinden elektronik ortamdan alınabileceği belirtilen açıklamada; 90 (392) 650 2000 (dahili: 1185-1179-1221-1198) ve 0548 870 87 17 no’lu telefon numaralarından rehberlik alınabileceği de kaydedildi.