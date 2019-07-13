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GAÜ Müzik Öğretmenliği KKTC Yetenek Sınavı 16 Temmuz’da

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:26
GAÜ Müzik Öğretmenliği KKTC Yetenek Sınavı 16 Temmuz’da

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Bünyesinde eğitim veren Müzik Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı 16 Temmuz Salı günü, saat 11.00’de gerçekleşecek.

Yetenek sınavıyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sönmezler, yetenek sınavının ölçme ve değerlendirme olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılacağını belirterek, enstrüman sınavının ayrı olarak hesaplanacağını ve 100 tam puan üzerinden değerlendirileceğini ifade etti.

Sınavda başarı gösteren öğrencilerin, GAÜ Müzik Öğretmenliği bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanacağını belirten Sönmezler, yetenek Giriş Sınavı’na katılmak isteyen adayların, http://education.gau.edu.tr/muzik_ogretmenligi_bolumu.html adresinden “Yetenek Giriş Sınavı Başvuru Formu”nu doldurarak, [email protected] ve [email protected]   adresine iletmeleri gerektiğini belirtti.

Ayrıca, gerçekleştirilecek olan yetenek sınavları ile ilgili detaylı bilgiye; GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi, Girne Kampüsü, 0392 650 2000 numaralı telefon ve [email protected]  e-posta adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.

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