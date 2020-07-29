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Gazi Baf Şehitleri Anıtı'nın ihale sözleşmesi imzalandı

Belediyeler Birliği’nde saat 11.15’te gerçekleştirin imza töreninde ihaleye Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel ile ihaleyi alan CYSINGS Construction Ltd. Direktörleri Emrak Çakır ile Derviş Tandoğan imza koydu.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:30
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Gazi Baf Şehitleri Anıtı'nın ihale sözleşmesi imzalandı

Güzelyurt’ta yapılacak Gazi Baf Şehitler Anıtı’nın ihale sözleşmesi imzalandı.  

Belediyeler Birliği’nde saat 11.15’te gerçekleştirin imza töreninde ihaleye Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel ile ihaleyi alan CYSINGS Construction Ltd. Direktörleri Emrak Çakır ile Derviş Tandoğan imza koydu.

TOKEL

Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel imza töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının ulusal bütünlüğü korumak, bu topraklarda var olmak ve gelecek nesillere esaret içinde değil, özgür biçimde yaşayabilecekleri bir vatan bırakmak uğruna uzun ve zorlu mücadeleler verdiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk toplumunun mücadelesinin gerek Barış Kuvvetlerinden, gerek Mücahitlerden, gerekse silahlı mücadele içinde olmayan sivil halktan 1817 Türk evladının vatan için şehit olduğunu anımsatan Tokel, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin devam ettiğini kaydetti.

Tokel, derneklerinin gençlere, geçmişte yaşananlara bakıp kin duymalarını sağlama için değil, özgürlük uğruna verilen mücadeleliyi unutturmamak için Gazi Baf Şehitleri Anıtı Projesi’ni ortaya koyduklarını söyledi.

Türkay Tokel, yaklaşık bir yıl önce başlayan projenin maliyetinin 2 milyon TL olduğunu ve ihalenin tüm teknik hazırlıklarının tamamlandığını, kısa bir süre sonra başlayacak projenin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Tokel, proje için bir yarışma düzenlendiğini ve yarışmayı Güneş Planı Mimarlık Ofisi’nin kazandığını ifade ederek, ikiye bölünen projenin birinci etabı ihale sözleşmesi akdinin bugün imzalandığını söyledi.

KELEŞ

Güneş Planı Mimarlık Ofisi Mimarı Mete Keleş de törende yaptığı konuşmada, projenin Güzelyurt’un en merkezi yerlerinden, sosyal alanların kesiştiği yerde yapılacağını belirterek, projenin çağdaş bir ürün elde etmek amacıyla tasarlandığını söyledi.

Keleş, projeyle şehitlerin en iyi şekilde temsil edileceğini sözlerine ekledi.

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Gazi Baf Şehitleri Anıtı
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