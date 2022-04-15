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Gazimağusa Belediyesi’ndeki grev anlaşma sağlanarak sona erdi

Gazimağusa Belediyesi’nde Mağusa Türk Genel-İş’in 6 gündür devam eden grevi, çalışanların taleplerinin karşılanması üzerine sona erdi.

15 Nisan 2022 Cuma 11:40
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Gazimağusa Belediyesi’ndeki grev anlaşma sağlanarak sona erdi

BRT muhabirinin Mağusa Türk Genel-İş Sendikası Asbaşkanı Ayşegül Sakallı’dan elde ettiği bilgiye göre uyarı grevi olarak başlatılan ve süresiz greve çevrilen eylemler, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e sunulan taleplerin yerine getirilmesi üzerine sonlandırıldı.

Sakallı, tüm çalışanların maaşlarını aldığını, ek mesai ve yan hakların da ödendiğini dile getirdi.

Sakallı, Gazimağusa halkına grev süresince gösterdiği anlayıştan ötürü teşekkür etti…

Grevin sona ermesiyle birlikte, çöpler toplanmaya başlandı, belediye personeli hizmet vermeye başladı.

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