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Gazimağusa'da 1 taksi şoförünün koronavirüs testi pozitif

Gazimağusa bölgesinde 1 taksi şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 şoför ise temaslı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 20:51
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Gazimağusa'da 1 taksi şoförünün koronavirüs testi pozitif

Gazimağusa Taksiciler Birliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, 1 taksi şoförünün koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 2 şoförün temaslı olduğu açıklandı.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, özellikle Mağusa bölgesinde artan vakaların çoğunluğunun öğrenci kaynaklı olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Maske ve hijyen kurallarına uyulması yönünde de çağrı yapan Birlik, “Lütfen aracınızı her müşteriden sonra dezenfekte edin... Mümkün olduğu kadar camlarınızı kapatmayın… Biliyorsunuz sektörümüz bir daha kapanmayı kaldıramaz…” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa
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