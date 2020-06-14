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Gazimağusa'da 4 kişi tutuklandı

14 Haziran 2020 Pazar 11:55
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Gazimağusa'da 4 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyeri önünde dün saat 19.30 sıralarında E.L.M’nin (E-32) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.
Polis açıklamasına göre, meseleyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada, E.L.M, meselede bağlantısı olan V.E.N (E-32) ve meseleyle bağlantılı olduğuna inanılan V.A (E-30) ile S.T.O (E-35) tutuklanırken, V.E.N’nin kaldığı evde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.


EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Öte yandan yine Gazimağusa’da dün gece 22.30 sıralarında K.M.K.A (E-23) ve T.C’nin (E-24) kaldığı evde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ve sentetik cannabinoid türü madde kalıntısı bulunan 6 poşet parçası bulunarak emare olarak alındı.
Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını açıkladı.

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erol veled 2020-06-14 12:19:06

Uyusturucunun yuvasi Gazi Magusa gibi gozukuyor.

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