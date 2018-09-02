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Gazimağusa'da kaza! ağır yaralı..

02 Eylül 2018 Pazar 13:38
Gazimağusa'da kaza! ağır yaralı..

Gazimağusa’da bugün öğle sıralarında aracın çarptığı bisiklet sürücüsü 72 yaşındaki İlyas Avşar ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza bugün saat 11:40 sıralarında Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kaza, 72 yaşındaki İlyas Avşar’ın bisikleti ile Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde seyrettiği sırada sağa dönmek isterken o esnada bulvar üzerinde aynı istikamete doğru seyreden 36 yaşındaki Oğuz Padak’ın kullandığı salon aracın kendisine çarpması sonucu meydana geldi.

Olay sonucu bisiklet sürücüsü İlyas Avşar ağır yaralandı.

İlyas Avşar kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma kaldırıldı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

BRT/

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Son Güncelleme: 02.09.2018 15:28
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberMağusaKaza
Yorumlar
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umit tekin 2018-09-02 14:56:30

Niye adi aciklanmiyor.Torpilli birisi mi acaba !!!!!!!!!!!!!!

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ilker/// Mağusa 2018-09-02 15:43:46

bir defa kaza yapılan yer yanlış yazıldı
ordaki petrol istasyonu OYKAN PETROL önü olacak lütfen doğru haber yapınız

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