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Gazimağusa esnafı eylem yaptı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nda yapılan toplantıda 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için online eğitim kararı alındı.

25 Eylül 2020 Cuma 13:36
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Gazimağusa esnafı eylem yaptı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nda yapılan toplantıda 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için online eğitim kararı alındı.

Alınan kararı doğru bulmayan Gazimağusa esnafı rektörlük binası önünde eylem gerçekleştirdi.

 Gazimağusa Esnafı adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Ekrem Soyşen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir eğitim adası olduğuna dikkat çekerek, DAÜ’nün Gazimağusa ile bütünleşen bir kent üniversitesi olduğuna işaret etti.

Bakanlar Kurulu’nun vermiş olduğu karar doğrultusunda yüzde 40 online, yüzde 60 yüz yüze olacak şekilde seyreltilmiş eğitim hedeflendiğini anımsatan Soyşen, bu karara rağmen DAÜ senatosunun bunun aksi bir karar aldığını söyledi ve kararın hangi amaca hizmet ettiğini sordu.

Üniversite yönetimi tarafından yapılan görüşmelerde Bakanlar Kurulu’nun kararı doğrultusunda hareket edileceğinin söylendiğini de kaydeden Soyşen, esnafın tüm hazırlığını buna göre yaptığını anlattı.

Soyşen, “Şu bir gerçek ki bu ülkede yükseköğretim olmaz ve adaya öğrenci gelmezse ekonominin çarkları dönmez. Bu ülkeye öğrenci akışı olmazsa adada hayat durur. Şu an birçok esnaf kepenk indirmiş durumda” dedi.

Soyşen, esnafın çağrısına kulak verilmemesi halinde tepkilerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi. Açıklamanın ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne siyah çelenk bırakıldı

Son Güncelleme: 25.09.2020 13:38
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