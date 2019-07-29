Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda toplantı yapıldı

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Gazimağusa, İskele ve Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın hayata geçmesi için çevre örgütlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Betonlaşma ve çarpık kentleşmenin önüne geçmek için mücadele verdiklerini vurgulayan Sarpten, imar planının yürürlüğe girmesini ve daha iyi bir gelecek yaratmak istediklerini söyledi.

Sarpten, toplantıda, imar planının süratle hayata geçmesi için yapılacaklar konusunda yol haritası belirleneceğini belirtti.

Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu Başkanı Erol Emin de, ülkedeki çevre sorunlarına örnekler verdi.

Girne’de ekolojinin yok olduğu görüşünü ifade eden Emin, Gazimağusa’nın da Girne’ye benzemesini istemediklerini söyledi.

Erol Emin, imar planının yaşamsal bir konu olduğunun da altını çizdi.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu ise, çevreye karşı iyi niyetli olunmadığını, planlı kent ve şehrin, sorunların çözümü olduğunu belirtti.

İmar planı çalışmalarının yaklaşık 2 buçuk yıl önce başladığını kaydeden Refikoğlu, her şeyin yolunda gitmesi halinde aralık ayı sonunda yürürlüğe gireceğini söyledi.

Refikoğlu, kamu yararına çalıştıklarını ve aralık ayı sonuna kadar tamamlanması öngörülen sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

(BRT)