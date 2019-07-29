Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor
Pokemon oyunu, kaldırılıyor
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...

Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda toplantı yapıldı

Bazı çevre ve sivil toplum örgütleri ile sendikalar, Şehir Plancıları Odası’nın çağrısı ile Gazimağusa, İskele ve Yeni Boğaziçi İmar Planı’yla ilgili toplantı gerçekleştirdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:35
Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda toplantı yapıldı

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Gazimağusa, İskele ve Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın hayata geçmesi için çevre örgütlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Betonlaşma ve çarpık kentleşmenin önüne geçmek için mücadele verdiklerini vurgulayan Sarpten, imar planının yürürlüğe girmesini ve daha iyi bir gelecek yaratmak istediklerini söyledi.

Sarpten, toplantıda, imar planının süratle hayata geçmesi için yapılacaklar konusunda yol haritası belirleneceğini belirtti.

Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu Başkanı Erol Emin de, ülkedeki çevre sorunlarına örnekler verdi.
Girne’de ekolojinin yok olduğu görüşünü ifade eden Emin, Gazimağusa’nın da Girne’ye benzemesini istemediklerini söyledi.

Erol Emin, imar planının yaşamsal bir konu olduğunun da altını çizdi.
Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu ise, çevreye karşı iyi niyetli olunmadığını, planlı kent ve şehrin, sorunların çözümü olduğunu belirtti.

İmar planı çalışmalarının yaklaşık 2 buçuk yıl önce başladığını kaydeden Refikoğlu, her şeyin yolunda gitmesi halinde aralık ayı sonunda yürürlüğe gireceğini söyledi.

Refikoğlu, kamu yararına çalıştıklarını ve aralık ayı sonuna kadar tamamlanması öngörülen sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
GazimağusaImar Planı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Owoyalr cinayetinde yeni gelişme
Owoyalr cinayetinde yeni gelişme
“60. Dönem Polis ve 14. Dönem İtfaiye Temel Eğitim Kursları” mezuniyet töreni yapıldı
“60. Dönem Polis ve 14. Dönem İtfaiye Temel Eğitim Kursları” mezuniyet töreni yapıldı
Yeşilırmak, yürüyüş eylemi başlatacaklarını açıkladı
Yeşilırmak, yürüyüş eylemi başlatacaklarını açıkladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim