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Gazimağusa’da Atatürk için tören düzenlendi

10 Kasım 2019 Pazar 15:00
Gazimağusa’da Atatürk için tören düzenlendi

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 81.ölüm yıldönümünde törenlerle anıldı.

Gün nedeniyle Gazimağusa Zafer Anıtı’nda düzenlenen tören; Anıt’a protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başladı ardından saatler 09:05’i gösterdiğinde sirenlerin çalınmasıyla birlikte bayraklar önce yarıya indirildi daha sonra Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Törende daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalara yer verildi.

Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Döndü Selvi törende yaptığı konuşmada, bugünün sıradan bir gün olmadığına dikkati çekerek, bugünün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gibi ileri görüşlü ve Vatansever olabilme günü olduğunu vurguladı.

Selvi Mustafa Kemal’in yaşamı boyunca Türk Milletine kazandırdıkları ve kazandırmak istedikleri bakımından 10 Kasım’ların öneminin büyük olduğunu belirterek, gelecek nesillere düşen görevin ise; onun hedeflediği gelişmiş, çağdaş ve güçlü bir toplum olmak için kurduğu Cumhuriyete sahip çıkarak, çalışkan,dürüst ve ahlaklı birer birey olarak yetişmek olduğunu kaydetti.

Dr.Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinden Halil Beyaz Yürük’ün ” Mustafa Kemal” adlı şiiri seslendirmesinin ardından törende Gazimağusa Merkez Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Aziz Eryılmaz gün dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Eryılmaz asil Türk Milletinin yüce Atası Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 81. Yılında saygı, minnet ve rahmetle anarak başladığı konuşmasında onun milli mücadelede milli birliği temin eden eşsiz bir lider olduğunu vurguladı.

‘1881 Atatürk’ün doğum tarihidir, 1938 ise asla ölüm tarihi olamaz.Bu tarih ancak bir fani vücudun dünyayı terk ettiği, gözlerini bu dünyaya yumduğu tarihtir’ şeklinde konuşan Eryılmaz, onun bu iki tarih arasındaki hayatının ise bir destan olduğunu ifade etti ve onun ilke ve devrimlerinin yaşatılacağını, düşüncelerinin her zaman yolumuzu aydınlatacağını anımsattı.

Aziz Eryılmaz konuşmasını Atatürk’ün ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ sözüyle tamamlayarak, bu sözün dünyadaki tüm insanları birbirine daha da yakınlaştırarak, daha çok sevdirmek yolundaki çabaların bir parçası olduğunu dile getirdi

BRTK

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Mustafa Kemal AtatürkTÖRENAnmaHaberGündemKıbrıs
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