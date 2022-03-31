Dr. Erol Uçaner, Dr. Şebnem Benar ile Savaş Erdoğan tarafından verilerin toplanıp derlenmesi ve Veteriner Hekim Birdal Cihangir ile Yrd. Doç. Dr. İlke Akçay tarafından ististiki analiz, sonuç derleme yapılarak raporu yazmasıyla hazırlanan, 23- 29 Mart tarihleri arasını kapsayan “Covid-19 Haftalık Salgın Raporu”, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde yayımlandı. Raporun danışmanlık görevini ise Burç Barın üstlendi.

TOPLAM VAKA SAYISINDA %36.75 ARTIŞ YAŞANDI…BİR HAFTADA 10 KİŞİ ÖLDÜ

Rapora göre, 23 Mart ile 29 Mart tarihlerini kapsayan 7 günlük süreçte KKTC genelinde 5 bin 485 vaka tespit edildi, 10 kişi ise covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 16 Mart ile 22 Mart tarihlerini kapsayan haftada 4 bin 11 olan toplam vaka sayısında %36.75; 5 olan kaybedilen vaka sayısında ise %100 oranında artış gözlemlendi. Rapora göre, bir haftada yaşları 63 ile 107 arasında değişen 6 erkek ile 4 kadın hasta hayatını kaybetti.

Öte yandan, KKTC genelinde vaka sayısında %36.75 artış yaşanırken, Gazimağusa’da günlük ortalama vaka sayısı %69.53 oranında arttı. Vaka sayılarında Lefke’de %65.93, Güzelyurt’ta %36.99, Lefkoşa’da %30.95, Girne’de %20.66 ve İskele’de %16.05 artış yaşandı.

TEST POZİTİFLİK ORANI İLE R DEĞERİNDE REKOR…

Test pozitiflik oranı da salgın sürecinin en yüksek seviyesine yükselerek %4.52 olarak kayıtlara geçti. Önceki hafta %3,45 olan test pozitiflik oranında %31.01 artış yaşandı. Test pozitiflik oranının eski rekoru ise %3.51 ile şubat ayında kaydedilmişti.

Rekor seviyeye ulaşan bir diğer değer ise, virüs bulaştırma katsayısını yani bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısını gösteren R değeri oldu. Mart ayında 3.30’a ulaşan R değeri, Şubat ayında 2.60, geçen yıl Mart ayında ise 0.40 idi.

Raporda, risk analizlerine de yer verilerek, KKTC bölgesel risk haritası paylaşıldı. Buna göre, tüm bölgeler, “Tipping Point” (kritik) olarak değerlendirilen “kırmızı” rengiyle gösterildi.

EN ÇOK VAKA 10-19 YAŞ ARALIĞINDA SAPTANDI

Son yayımlanan “Covid-19 Haftalık Salgın Raporu”na göre, hastaneye yatış oranı ile ortalama taburculuk süresinde ise düşüş var. Raporda, önceki hafta %1.04 olan 7 günlük ortalama vakaların hastaneye yatış oranının %0.79’a; 9,2 gün olan ortalama taburculuk süresinin ise 8,6 güne düştüğü görüldü.

Raporda, söz konusu 7 günlük süreçte tespit edilen vakaların yaş dağılımlarına da yer verildi.

Buna göre, 1089 vaka 10-19 yaş; 945 vaka 30-39 yaş; 935 vaka 40-49 yaş; 876 vaka 20-29 yaş; 560 vaka 0-9 yaş; 527 vaka 50-59 yaş; 296 vaka 60-69 yaş aralıklarında ve 257 vaka ise 70 yaş ve üzerinde tespit edildi.