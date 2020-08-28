Gazimağusa’da trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı

Gazimağusa da bugün saat 14.00 raddelerinde kaza meydana geldi.

Mağusa-lefkoşa anayolunun yaklaşık 2.kilometresinde yaşanan kazada 43 yaşındaki Melik Dinler isimli şahıs ağır yaralandı.

Yaralının durumunun ağır olup, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

BRT Muhabirinin olay yerinden edindiği bilgiye göre kaza, saat 14.00 raddelerinde Mert Adalıer isimli sürücünün SH 550 Plakalı audi marka aracıyla Lefkoşadan Mağusaya seyrettiği sırada, Melik Dinler isimli şahsın ormanlık alandan aniden aracın önünü atılması ve bu neticede aracın kendisine çarpması şeklinde yaşandı.

Yaya halinde olan Dinlerin alkollü olduğu tahmin ediliyor..

Kaza sonucu ağır yaralanan Melik Dinler ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.