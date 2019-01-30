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Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu

Gazimağusa’da yapılan operasyonda yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:05
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda C.T.E.(E-25)’nin tasarrufunda bulunan çanta içerisinde extasy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 19 adet hap ve yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, söz konusu şahsın İ.O.T.O.(K-22) ile birlikte kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise extasy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 822 adet hap ile yaklaşık 19 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup,  polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRTK

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Son Güncelleme: 30.01.2019 14:43
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberUyuşturucuUyuşturucu OperasyonuGazimağusa
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umit tekin 2019-01-30 14:06:41

Herkesin kolay para kazanmak ve zengin olmak icin yapmadiklari pis is kalmadi.

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