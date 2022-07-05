Gece eve girdi, eline geleni çaldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Yakup Bahit olayla ilgili bulguları aktardı. Lambasuyucu huzurda bulunan zanlı Mateo Prenga’nın "Geceleyin Ev Açma, Sirkat, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis mevcut meseleler ile ilgili olarak ilk etapta yapılan incelemelerde zanlının toplamda 13 farklı meseleden metalder olduğunun tespit edildiğini ve birçoğunda kamera görüntüleri mevcut olup zanlının eşkalinin tespit edildiğini belirtti. Polis zanlının 1 Temmuz 2022 tarihinde yapılan operasyon neticesinde, Ozanköy'de tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve tasarrufunda bulunan 2600 Amerikan Doları,500 Euro, 12 Singapur parası ve 160 TL nakit paralar ile olay anında giymekte olduğu kıyafetler, 1adet markasız küçük el fenerinin tespit edildiğini söyledi. Polis zanlı alyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken daha birçok kamera görüntüsü olduğunu belirterek zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının soruturma maksaltı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.