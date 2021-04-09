Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler
74 ve 57 yaşındaki kadınları soymuştu
74 ve 57 yaşındaki kadınları...

Gece sokağa çıkma yasağı sürüyor

Bakanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları ışığında yeni hafta Covid-19 tedbirlerini açıkladı.

09 Nisan 2021 Cuma 21:46
2228 Okunma
Gece sokağa çıkma yasağı sürüyor

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısında alınan yeni kararları açıkladı

İşte yeni kararlar: 

1- Orta okullar sınıf geçme tüzüğünü bakanlar kurulu onayladı. Pandemi göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme 3 döneme ayrıldı

  • 1. Değerlendirme ekim Aralık aylarını kapsıyor
  • 2. Değerlendirme ise uzaktan eğitimde etkilenen öğrenciler yer alıyor
  • 3. Değerlendirme ise tablet ihtiyacının giderilmesi ile yaşanan dönem

2- Pazar günleri ise sadece eczane fırın, tarım ve hayvancılık sektörüne bağlı işletmeler ve benzin istasyonları hariç, TAM Sokağa Çıkma yasağı uygulanacak

3- Restorantlar, cafeler, meyhaneler paket servislerine ek olarak dış mekanlardaki görevlerini sürdürecekler. Kahvehane, kafeterya ve lokallerin mesafe kurallarına uygun olarak faaliyetlerine devam edecekler.

4- 12-19 Nisan tarihleri sokağa çıkma yasağı pazartesinden cumartesine gece 22 saat 5’e kadar devam edecek.

5- Pazar günleri ise tam sokağa çıkma yasağa devam edecek

6- Devlet ve özel okullarda 12’nci sınıflar hariç dersler Online sürecek

7-  Dövme ve kuaförler sabah 7 akşam 22’ye kadar çalışacak. Çalışanlar 7 günde 1 antijyen test yapacak

8- Restoranların, kafelerin ve meyhanelerin mekanlar be paket servisler sürecek. Nargile ise kullanılamayacak. Bu sektörlerde çalışan kişiler her 7 günde 1 hızlı test yapacak.

9- Bet ofisleri taahhütler çerçevesinde faaliyetler sürecek ofislerin 3’te 1’i kullanılacak. Yiyecek ve içecek bet ofislerinde yasak

10- Elektronik bilekliğin tanıtımı pazartesi günü yapılacak. Böylelikle ev karantinası uygulamaya konulacak

11- Toplu ibadethanelerde Ramazan boyunca 3’te 1’i kullanılacak

12- Girişler kayıt altına alınacak

13- Turizm charter seferlerle başlayacak

14- İnternet kafelerin açılma kararı iptal edildi

Son Güncelleme: 09.04.2021 22:01
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Sorumluluk bizden değil, BM kararlarından kaçanların olacaktır.”
"Sorumluluk bizden değil, BM kararlarından kaçanların olacaktır.”
TIP-İŞ eyleme "devam" dedi...
TIP-İŞ eyleme "devam" dedi...
Zaroğlu, Erhan Arıklı’yı eleştirdi
Zaroğlu, Erhan Arıklı’yı eleştirdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim