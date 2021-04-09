Gece sokağa çıkma yasağı sürüyor

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısında alınan yeni kararları açıkladı

İşte yeni kararlar:

1- Orta okullar sınıf geçme tüzüğünü bakanlar kurulu onayladı. Pandemi göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme 3 döneme ayrıldı

1. Değerlendirme ekim Aralık aylarını kapsıyor

2. Değerlendirme ise uzaktan eğitimde etkilenen öğrenciler yer alıyor

3. Değerlendirme ise tablet ihtiyacının giderilmesi ile yaşanan dönem

2- Pazar günleri ise sadece eczane fırın, tarım ve hayvancılık sektörüne bağlı işletmeler ve benzin istasyonları hariç, TAM Sokağa Çıkma yasağı uygulanacak

3- Restorantlar, cafeler, meyhaneler paket servislerine ek olarak dış mekanlardaki görevlerini sürdürecekler. Kahvehane, kafeterya ve lokallerin mesafe kurallarına uygun olarak faaliyetlerine devam edecekler.

4- 12-19 Nisan tarihleri sokağa çıkma yasağı pazartesinden cumartesine gece 22 saat 5’e kadar devam edecek.

5- Pazar günleri ise tam sokağa çıkma yasağa devam edecek

6- Devlet ve özel okullarda 12’nci sınıflar hariç dersler Online sürecek

7- Dövme ve kuaförler sabah 7 akşam 22’ye kadar çalışacak. Çalışanlar 7 günde 1 antijyen test yapacak

8- Restoranların, kafelerin ve meyhanelerin mekanlar be paket servisler sürecek. Nargile ise kullanılamayacak. Bu sektörlerde çalışan kişiler her 7 günde 1 hızlı test yapacak.

9- Bet ofisleri taahhütler çerçevesinde faaliyetler sürecek ofislerin 3’te 1’i kullanılacak. Yiyecek ve içecek bet ofislerinde yasak

10- Elektronik bilekliğin tanıtımı pazartesi günü yapılacak. Böylelikle ev karantinası uygulamaya konulacak

11- Toplu ibadethanelerde Ramazan boyunca 3’te 1’i kullanılacak

12- Girişler kayıt altına alınacak

13- Turizm charter seferlerle başlayacak

14- İnternet kafelerin açılma kararı iptal edildi