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Gece yarısı kanlı kavga!

Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama ve Kanunsuz Bıçak Taşıma” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.C.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 12:55
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Gece yarısı kanlı kavga!
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama ve Kanunsuz Bıçak Taşıma” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.C.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı.

Polis, zanlının Yaralama Ve Kanunsuz Bıçak Taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 10 Ocak 2022 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Lefkoşa'da YDÜ Hastanesi önlerinde, Lefkoşa'da sakin zanlının kız meselesi yüzünden tartışmış olduğu Lefkoşa'da sakin K.M.A'yı (E-23) sağ göğüs ve sol üst kol kısmına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu ağız uzunluğu 7 cm toplam uzunluğu ise 16 cm olan bıçağı birkaç kez, yine Lefkoşa'da sakin A.K.E'yi sağ kalça kısmına da bir kez sokmak suretiyle yaraladığını anlattı.

Polis, yaralılar, YDÜ hastanesinde müşahede altında olup hayati tehlikeleri bulunmadığını söyledi.

Polis, bahse konu bıçağın emare olarak zapt edildiğini ve zanlının tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlı aleyhinde başlatılan tahkikatın devam ettiğini, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılmasını gerektiğini belirtti.

Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikatımın salimen yürütülmesine engel teşkil edeceğinden poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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